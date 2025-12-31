MPİ 120 bin TL kazanan numaralar hangileri? Milli Piyango 120 bin TL kazandıran numaralar neler?
Yeni yılda Milli Piyango 120 bin TL kazandıran numaralar sorgulanıyor. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi heyecanı da başladı. Bu yıl dağıtılacak toplam ikramiye miktarı 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak açıklandı. Türkiye'de her yıl büyük ilgi gören Yılbaşı çekilişi, 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Peki Milli Piyango 120 bin TL kazandıran numaralar hangisi, sorgulama nasıl yapılır? İşte, 120 bin TL kazandıran numaralar listesi
Milli Piyango 120 bin TL kazandıran numaralar çekiliş sonucu araştırılıyor. Milli Piyango sonuçları sorgulama motoru ile kazanan numaralar tek tıkla hızlıca öğreniliyor.Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı gerçekleştirildi. Yılbaşı çekilişi ile 800 milyon büyük ikramiye, amorti ve teselli ikramiyeleri isabet eden bilet numaraları açıklandı. Peki 120 bin TL kazanan numaralar bilet sorgulama nasıl yapılır?
MİLLİ PİYANGO 120 BİN TL KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 120 bin TL kazandıran numaralar belli oldu.
İşte, 120 bin TL kazanan sayılar:
0162847
0205778
0266630
0412867
0744181
0804139
0962914
1011558
1028983
1071735
1141898
1280091
1480170
1486822
1605255
1692581
1708765
1713466
1866108
2065679
2083571
2191894
2205977
2252236
2367072
2496774
2630145
2646298
2719672
2977878
3101398
3255784
3432280
3589695
3628898
3684035
3703982
3741335
3779310
3804603
3848358
3879977
3982667
4119228
4153879
4234236
4342321
4485453
4935347
4941872
5400714
5480232
5711216
6206456
6466972
6630953
6865268
7096210
7281748
7301246
7373769
7607119
7781573
7788252
7879903
8071972
8494816
8553211
8614549
8966511
9231865
9268199
9278752
9449083
9600715
9724640
9734512
9740637
9879929
9986665
2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 18.30'da başladı.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek bilet: 200 TL
Yarım bilet: 400 TL
Tam bilet: 800 TL
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango bilet sorgulama işlemi, millipiyangoonline resmi sitesi ile haberturk.com.tr üzerinden MPİ bilet sorgulama ekranı aracılığıyla hızlı ve pratik şekilde gerçekleştirilebiliyor. 2026 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık akşamı noter denetiminde gerçekleştiriliyor. Çekiliş tamamlandıktan sonra biletinizde yer alan numaraları sorgulama ekranına girerek ikramiye kazanıp kazanmadığınızı hemen öğrenebilirsiniz.
