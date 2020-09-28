Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı Irak kuzeyinde barındırma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist Şırnak Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu...
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 28, 2020
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist, Şırnak/Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.
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