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MSB acı haberi duyurdu: Yaralı uzman çavuş şehit oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde roket saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur" denildi

MSB acı haberi duyurdu: Yaralı uzman çavuş şehit oldu
Acı haber: Yaralı uzman çavuş şehit oldu
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DHA

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 10 Ağustos 2021 tarihinde roket saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 29 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit İsmail Şebelek için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 29 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Şehidin acı haberi memleketi Trabzon'un Arsin ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde yaşayan ailesi ve yakınlarına ulaştı. Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek, 31 Ağustos günü Arsin ilçesinde düzenlenecek törenle aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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