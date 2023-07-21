MSB askerlik yeri sorgulama: 2023 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSB askerlik yeri sorgulama: 2023 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Vatani görevini yapmak üzere Ağustos ayı itibarıyla askere gidecek olanlar, Ağustos celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ağustos celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi ilan etti. Peki, "2023 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...