ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI BİTTİ!



MSB başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre adayların ön başvurularını 27 Kasım 2022 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.



Ön başvurular 27 Kasım 2022 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile erişim sağlanarak çevrimiçi (online) olarak yapılacak.



Şahsen, postayla, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.