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MSB astsubay alımı başvuruları bitti mi 2022? MSB astsubay alımı başvuru sonuçları...

Milli Savunma Bakanlığı muvazzaf astsubay alımı başvuruları ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Söz konusu alımlara ilişkin en çok MSB astsubay başvuruları bitti mi ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, detaylar...

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  • MSB astsubay alımı başvuruları bitti mi 2022? MSB astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    MSB astsubay başvuruları sona erdi. 28 Kasım itibariyle sona eren başvuruların ardından şimdi gözler MSB astsubay başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, konuya ilişkin bilgiler...
  • MSB astsubay alımı başvuruları bitti mi 2022? MSB astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI BİTTİ!

    MSB başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre adayların ön başvurularını 27 Kasım 2022 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

    Ön başvurular 27 Kasım 2022 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile erişim sağlanarak çevrimiçi (online) olarak yapılacak.

    Şahsen, postayla, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
  • MSB astsubay alımı başvuruları bitti mi 2022? MSB astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TSK astsubay alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Ancak geçen sene yayınlanan ilanın sonuçları, başvurudan 25 gün sonra açıklanmıştı. Bu sene de Aralık ayının 20'si civarında sonuçların açıklanması bekleniyor.
  • MSB astsubay alımı başvuruları bitti mi 2022? MSB astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...

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