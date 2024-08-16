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        Haberler Gündem MSB duyurdu! Bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

        Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı terörist teslim oldu

        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 16:55 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:41
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        MSB: Barınma alanında kaçan terörist teslim oldu
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        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Pençe serisi operasyonları sayesinde köşeye sıkışan terör örgütü PKK'daki çözülmenin devam ettiği vurgulandı.

        Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu belirtilen açıklamada, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadesi kullanıldı.

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