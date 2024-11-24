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        Haberler Gündem MSB paylaştı! Bir mağara daha teröristlerden temizlendi

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağara daha teröristlerden temizlendi

        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde, çok sayıda bölümü bulunan bir mağaranın daha teröristlerden temizlendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:32 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:32
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        MSB paylaştı! Bir mağara daha teröristlerden temizlendi
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        Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde arama-tarama görevine ara vermeden devam ettiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

        "Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan, çok sayıda bölümü bulunan bir mağara daha teröristlerden temizlendi. Mağarada yapılan aramada ele geçirilen yaşam, askeri ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirildi."

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