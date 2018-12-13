MSB sözleşmeli er alımı için beklenen başvuru sonuçlarını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları "2018 Yılı Sözleşmeli Er Temini" kapsamında 17 Aralık 2018 - 11 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacak olan Seçim Aşaması Faaliyetleri için aday başvuruları değerlendirerek sonuçları adayların erişimine açtı. İşte MSB sözleşmeli er alımı Seçim Aşaması Faaliyetleri başvuru sonuçları ve MSB Seçim Aşaması Faaliyetleri'ne dair detaylar...



MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ BAŞVURU SONUÇLARI 2018

Başvuruda bulunan adaylardan Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılanlar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) adresinde hazır bulunmalılar. MSB sözleşmeli er alımı Seçim Aşaması Faaliyetleri başvuru sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan kimlik numaranız ile öğrenebilirsiniz.

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SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ NEDİR?

- Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi, Yüzme Testi (Sadece Kurbağa Adam ve Dalgıç tercihi olan adaylar için) ve Mülakat aşamalarından oluşmaktadır.

- Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

- Dz.K.K.lığının Kurbağa Adam ve Dalgıç branşları için yüzme testi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adayların yüzme testi için yanlarında mayo, terlik, bone ve havlu getirmeleri gerekmektedir.

- Yüzme sınavına girmeyecek adayların seçim faaliyetleri 1 gün, yüzme sınavına girecek adayların sınavları 1-2 gün sürebilecektir.

- 31 Aralık 2018, 01 Ocak 2019 tarihlerine ve hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de beraberinde getireceklerdir.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

- Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asıllarını teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

- Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmemektedir.

- Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

- Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

- Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

- MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında sınav ve mülakat süresince adaylara sabah kahvaltısı/kumanya ikramında bulunulacaktır.

Karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak öncelikle https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yer alan insan kaynakları bölümüne bakılmalı.

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