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Ferhat Göçer’in yönetim kurulu başkanlığındaki MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği), Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıl dönümü anısına özel bir çalışmaya imza attı.

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Neşet Ertaş'ın eseri 'Neredesin Sen'i, yönetim kurulu üyesi Febyo Taşel'in düzenlemesiyle dokuz ünlü isim yeniden seslendirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüleri ve eseri seslendiren isimlerin görüntülerinin yer aldığı bir klip çalışması da yapılan şarkı için, MSG yönetim kurulundan ve üst kurul üyelerinden oluşan, müzik dünyasının isimleri stüdyoya girdi.

'Neredesin Sen' eserini; MSG Yönetim Kurulu üyeleri olan Birol Namoğlu, Aslı Gökyokuş, Yüksel Baltacı, Cansu Kurtcu, Volkan Akmehmet, Kutlu Özmakinacı, Tuna Velibaşoğlu, Gamze Lim ve Sevingül Güler seslendirdi.

Klip, MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer'in "Bir millet sanata önem vermedikçe büyük bir felakete mahkumdur' diyerek sanata desteğini her fırsatta ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükran borçluyuz. 10 Kasım’da önderimiz Atatürk’ü büyük sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz" sözleriyle sona eriyor.

Düzenlemesi Febyo Taşel'e, kaydı Daniel Taşel'e ait çalışmada; gitarist Caner Güneysu, bas gitarist Birkan Şener, bağlama sanatçısı Gökhan Kantos, perküsyonist Mehmet Akatay yer aldı.