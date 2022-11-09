Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin MSG'den 10 Kasım'a özel klip: 'Neredesin Sen' - Magazin haberleri
ABONE OL

MSG'den 10 Kasım'a özel klip: 'Neredesin Sen'

MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıl dönümü anısına özel bir çalışmaya imza attı. Türk Halk Müziği'nin usta ismi Neşet Ertaş'ın eseri 'Neredesin Sen'i, yönetim kurulu üyesi Febyo Taşel'in düzenlemesiyle dokuz ünlü isim yeniden seslendirdi

MSG'den 10 Kasım'a özel klip: 'Neredesin Sen' - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Ferhat Göçer’in yönetim kurulu başkanlığındaki MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği), Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıl dönümü anısına özel bir çalışmaya imza attı.

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Neşet Ertaş'ın eseri 'Neredesin Sen'i, yönetim kurulu üyesi Febyo Taşel'in düzenlemesiyle dokuz ünlü isim yeniden seslendirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüleri ve eseri seslendiren isimlerin görüntülerinin yer aldığı bir klip çalışması da yapılan şarkı için, MSG yönetim kurulundan ve üst kurul üyelerinden oluşan, müzik dünyasının isimleri stüdyoya girdi.

'Neredesin Sen' eserini; MSG Yönetim Kurulu üyeleri olan Birol Namoğlu, Aslı Gökyokuş, Yüksel Baltacı, Cansu Kurtcu, Volkan Akmehmet, Kutlu Özmakinacı, Tuna Velibaşoğlu, Gamze Lim ve Sevingül Güler seslendirdi.

Klip, MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer'in "Bir millet sanata önem vermedikçe büyük bir felakete mahkumdur' diyerek sanata desteğini her fırsatta ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükran borçluyuz. 10 Kasım’da önderimiz Atatürk’ü büyük sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz" sözleriyle sona eriyor.

Düzenlemesi Febyo Taşel'e, kaydı Daniel Taşel'e ait çalışmada; gitarist Caner Güneysu, bas gitarist Birkan Şener, bağlama sanatçısı Gökhan Kantos, perküsyonist Mehmet Akatay yer aldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kadir İnanır: Hasret giderdik - Magazin haberleri
MAGAZİN "Hasret giderdik"
Nil Karaibrahimgil: İkinci el kıyafetler tercih ediyorum - Magazin haberleri
MAGAZİN "İkinci el kıyafetler tercih ediyorum"
Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay kimdir, kaç yaşında? Bedri Güntay'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Son dakika açıklama geldi!
MAGAZİN Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay kimdir?
Pelin Karahan'dan eşi Bedri Güntay'ın sağlık durumuna ilişkin paylaşım
MAGAZİN Pelin Karahan eşinin sağlık durumunu paylaştı
Baba'nın Begüm'ü Hazal Türesan güzelliğiyle büyüledi! Ünlü ismin Instagram pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi!
MAGAZİN Baba'nın Begüm'ü Hazal Türesan güzelliğiyle büyüledi!
Beyazıt Öztürk'ten flaş açıklama! Beyaz Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk... - Magazin haberleri
MAGAZİN İddialar gerçek dışı
Melisa Şenolsun yeni imajıyla herkesi şaşırttı! Ünlü oyuncu yeni tarzıyla adından söz ettirdi!
MAGAZİN Yeni imajı herkesi şaşırttı!
Aleyna Tilki iddialı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı! Ünlü şarkıcının paylaşımı eleştiri oklarının hedefi oldu!
MAGAZİN İddialı paylaşımı eleştiri oklarının hedefi oldu!
Metin Yıldız kimdir, kalp krizi mi geçirdi, sağlığı nasıl? Çok Güzel Hareketler Metin Yıldız son durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı?
MAGAZİN Metin Yıldız kimdir, kalp krizi mi geçirdi?
Athena Gökhan kardeşi Hakan Özoğuz'un son sağlık durumunu açıkladı - Magazin haberleri
MAGAZİN "Hastalığı 10 senedir vardı"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.