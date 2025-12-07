Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem MSÜ 2026 ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu?

        MSÜ ne zaman yapılacak? İşte MSÜ 2026 başvuru ve sınav tarihleri!

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimini duyurmasıyla birlikte, MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmayı hedefleyen binlerce genç, yeni yılın ilk ayında başlayacak başvuru dönemi öncesi detayları araştırıyor. Peki, 2026 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte adayların merak ettiği takvimin ayrıntıları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2025 - 21:59 Güncelleme: 07.12.2025 - 21:59
        MSÜ ne zaman yapılacak?
        2026 yılı MSÜ süreci için geri sayım resmen başladı. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimi, Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın tarihlerine açıklık getirdi. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri’nde eğitim almak isteyen adaylar, başvuruların başlayacağı tarihi ve sınav gününü merakla araştırıyor. Yeni dönemin ilk sınavlarından biri olacak MSÜ için takvim belli oldu. Peki, 2026 MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak? İşte açıklanan tarihler ve süreçle ilgili tüm detaylar…

        MSÜ SINAV VE BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU!

        ÖSYM yeni sınav takvimini paylaştı. Buna göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ-2026 ) 1 Mart’ta düzenlenecek.

        MSÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

        MSÜ başvuruları ise Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.

        MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları ise 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

        MSÜ 2026 BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        ÖSYM tarafından MSÜ başvuru işlemleri başlamadan önce 2026 MSÜ başvuru kılavuzu yayınlanacak. Kılavuz başvuru tarihinde yayınlanacak. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

