        Haberler Bilgi Yaşam MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı ne zaman, başvuru şartları neler?

        MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı ne zaman?

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım sürerken, 2026 MSÜ başvuru süreci adayların gündeminde ilk sıraya yerleşti. Mart ayında yapılacağı açıklanan sınav öncesinde çalışmalarını hızlandıran binlerce kişi, ÖSYM'nin yayımladığı takvim doğrultusunda başvuru tarihini araştırmaya başladı. Askeri öğrenci olma hedefiyle yola çıkan adaylar için kritik sürece dair detaylar netleşiyor. İşte ayrıntılar...

        Giriş: 25.12.2025 - 21:45 Güncelleme: 25.12.2025 - 21:45
        2026 yılında Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen adaylar için sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM’nin duyurusunun ardından MSÜ başvuru tarihleri ve sınav süreci yeniden gündeme gelirken, adaylar hem başvuru adımlarını hem de ücret bilgisini merak ediyor. Askeri öğrenci adaylarını yakından ilgilendiren MSÜ sürecine ilişkin tüm ayrıntılar araştırılıyor. Ayrıntılar haberimizde...

        2026 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi belli oldu

        Buna göre; 2026 MSÜ 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

        Başvuru işlemleri ise ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.

        2026 MSÜ TAKVİMİ

        Başvuru Tarihleri: 5-29 Ocak 2026

        Geç Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2026

        Sınav Tarihi: 1 Mart 2026

        Sonuç Tarihi: 26 Mart 2025

        MSÜ SINAVI HAKKINDA

        MSÜ, Türkiye'de öğrencilere askeri alanda eğitim veren Milli Savunma Üniversitesinin kısaltılmış adıdır. MSÜ'de yani Milli Savunma Üniversitesinde eğitim almak için öğrencilerin MSÜ Sınavı'na girmesi gerekmektedir.

