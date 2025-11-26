Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam MSÜ başvuruları ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav ve başvuru tarihi belli oldu

        MSÜ başvuruları ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav ve başvuru tarihi belli oldu

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı mart ayında yapılacak. Başvurular ise ocak ayında alınmaya başlanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 17:19 Güncelleme: 26.11.2025 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte MSÜ sınav günü ve başvuru süreci netlik kazandı. Askerî öğrencilik hayali kuran adaylar, gözlerini 2026 MSÜ sınav ve başvuru takvimine çevirdi. Peki MSÜ 2026 ne zaman?

        2

        2026 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tarihi belli oldu.

        Buna göre; 2026 MSÜ sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Başvuru işlemleri ise Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.

        3

        MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        1 metrelik taşınma! Çok konuşulan üst geçidin yeri değiştiriliyor!
        1 metrelik taşınma! Çok konuşulan üst geçidin yeri değiştiriliyor!
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!