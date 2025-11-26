MSÜ başvuruları ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav ve başvuru tarihi belli oldu

2026 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tarihi belli oldu.

Buna göre; 2026 MSÜ sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Başvuru işlemleri ise Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.