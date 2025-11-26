MSÜ başvuruları ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav ve başvuru tarihi belli oldu
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı mart ayında yapılacak. Başvurular ise ocak ayında alınmaya başlanacak.
ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte MSÜ sınav günü ve başvuru süreci netlik kazandı. Askerî öğrencilik hayali kuran adaylar, gözlerini 2026 MSÜ sınav ve başvuru takvimine çevirdi. Peki MSÜ 2026 ne zaman?
2026 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tarihi belli oldu.
Buna göre; 2026 MSÜ sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Başvuru işlemleri ise Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.
MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.