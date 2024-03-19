MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 MSÜ sınav sonuçları tarihini paylaştı
ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.3 Mart'ta sona eren yapılan sınavın ve değerlendirme sürecinin ardından MSÜ sınav sonucu ÖSYM AİS üzerinden ilan ediliyor. Peki MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 MSÜ sonuçları sorgulama sayfası
MSÜ sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 3 Mart’ta düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından erişime açılacak. Akademik kariyerini Deniz, Hava, Kara Harp Okulları'nda askeri eğitim alarak sürdürmek isteyen adaylar puanlarını öğrenmek için MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir sorularına yanıt arıyor. İşte MSÜ sonuçları sorgulama ekranı
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM 2024 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024 günü erişime açılacak.
MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!
2024-MSÜ Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2024-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 3 Mart 2024 tarihinde saat 14.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 13 Mart 2024 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.''
MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.