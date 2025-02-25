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        Haberler Bilgi Yaşam MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2025 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuçları sorgulama ekranı

        MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuçları sorgulama ekranı

        Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sona erdi. 23 Şubat'ta gerçekleşen MSÜ sınav sonuçları için gözler ÖSYM'e çevrildi. Adaylar, sonuç sistemi ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sonuçlarına erişebilecek. Peki 2025 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 09:48 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:36
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        MSÜ sonuçları için ÖSYM tarih verdi. Ayrıca, 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın soru ve cevap anahtarına, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 23 Şubat 2025 saat 14.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişilebiliyor. Peki MSÜ ne zaman açıklanacak, MSÜ sonuç sorgulama nasıl yapılır?

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        MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2025) sınav sonuçları 18 Mart tarihinde açıklanacak.

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        MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        MSÜ ve tüm ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden paylaşılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden puanlarına erişebilecek.

        Bu sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;

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        Harp Okulları için; a. 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine, b. 2025-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.

        Astsubay Meslek Yüksekokulları için; 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

        MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

        23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

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