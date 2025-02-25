MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

MSÜ ve tüm ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden paylaşılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden puanlarına erişebilecek.

Bu sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;