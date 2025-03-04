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        Haberler Bilgi Gündem MSÜ taban puanları açıklandı mı? 2025 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay MYO (Kadın-erkek) MSÜ taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

        MSÜ taban puanları açıklandı mı? İşte 2025 MSÜ taban puanları ile başarı sıralaması

        Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) eğitim almak isteyen binlerce aday için heyecan dorukta. 23 Şubat'ta tamamlanan 2025 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ardından gözler sonuçlara çevrildi. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim almayı hedefleyen adaylar, taban puanlar ve kontenjanlarla ilgili güncel bilgileri sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ise adaylara yol gösterici olacak. İşte tercih süreci ve MSÜ taban puanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 21:33 Güncelleme: 04.03.2025 - 21:33
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        1

        MSÜ 2025 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geride kaldı, şimdi tercih heyecanı başlıyor. Açıklanacak sınav sonuçlarıyla birlikte Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları’na yerleşmek isteyen adaylar için kritik süreç başlayacak. Taban puanlar, kontenjanlar ve tercih dönemiyle ilgili detaylar, ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuzda netleşecek. Hem kadın hem erkek adayların başvurabileceği Harp Okulları ve yalnızca erkek adayların kabul edildiği Astsubay MYO için puan türleri ve başarı sıralamaları büyük önem taşıyor. İşte detaylar...

        2

        MSÜ 2025 KONTENJANLARI YAYIMLANDI MI?

        Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.

        3

        MSÜ TABAN PUANLARI 2024

        HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR

        KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396

        KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929

        KHO SÖZEL 342,96547

        HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

        HHO SAYISAL 389,34501

        KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140

        KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876

        4

        ASTSUBAY MYO ADAYLAR

        KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782

        BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

        BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636

        BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848

        5

        MSÜ 2025 TABAN PUAN VE SIRALAMALAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        2025 MSÜ taban puan ve sıralamaları, tercihlerin ardından yerleştirmeler yapıldıktan sonra belli olacak. Adaylar geçen senenin taban puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecekler.

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