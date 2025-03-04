MSÜ taban puanları açıklandı mı? İşte 2025 MSÜ taban puanları ile başarı sıralaması
Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) eğitim almak isteyen binlerce aday için heyecan dorukta. 23 Şubat'ta tamamlanan 2025 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ardından gözler sonuçlara çevrildi. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim almayı hedefleyen adaylar, taban puanlar ve kontenjanlarla ilgili güncel bilgileri sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ise adaylara yol gösterici olacak. İşte tercih süreci ve MSÜ taban puanları...
MSÜ 2025 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geride kaldı, şimdi tercih heyecanı başlıyor. Açıklanacak sınav sonuçlarıyla birlikte Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları’na yerleşmek isteyen adaylar için kritik süreç başlayacak. Taban puanlar, kontenjanlar ve tercih dönemiyle ilgili detaylar, ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuzda netleşecek. Hem kadın hem erkek adayların başvurabileceği Harp Okulları ve yalnızca erkek adayların kabul edildiği Astsubay MYO için puan türleri ve başarı sıralamaları büyük önem taşıyor. İşte detaylar...
MSÜ 2025 KONTENJANLARI YAYIMLANDI MI?
Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.
MSÜ TABAN PUANLARI 2024
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR
KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396
KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929
KHO SÖZEL 342,96547
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
HHO SAYISAL 389,34501
KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140
KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876
ASTSUBAY MYO ADAYLAR
KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848
MSÜ 2025 TABAN PUAN VE SIRALAMALAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2025 MSÜ taban puan ve sıralamaları, tercihlerin ardından yerleştirmeler yapıldıktan sonra belli olacak. Adaylar geçen senenin taban puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecekler.