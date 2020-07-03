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MSÜ taban puanları! MSÜ Kara Harp Okulu taban puanları

MSÜ taban puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. 2020 yılına ait MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı, ancak geçmiş yıllara ait taban puanlarını haberimizden öğrenebilirsiniz... İşte MSÜ Kara Harp Okulu taban puanı

MSÜ

MSÜ taban puanları kaç? sorusu adayların gündeminde. 14 Haziran'da gerçekleştirilen MSÜ sınavının sonuçları, sürpriz yapılarak ÖSYM takvimindeki tarihten önce açıklandı. 2020 MSÜ puanını öğrenen adaylar da geçmiş yıllardaki MSÜ taban puanlarını araştırıyor. MSÜ taban puanlarına dair detaylar haberimizde.

MSÜ TABAN PUANLARI

2020 yılına ait taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak adaylara fikir verebilmesi açısından geçmiş yıllardaki puanlar şu şekilde:

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
OKULPUAN TÜRÜTABAN PUANŞEHİT/GAZİ KONTENJANI TABAN PUANI
ERKEK ADAYLAR İÇİN
HAVA HARP OKULUSAYISAL347,20946312,488514
KARA HARP OKULUSAYISAL280,42583252,383247
DENİZ HARP OKULUSAYISAL280,42583252,383247
KARA HARP OKULUEŞİT AĞIRLIK273,17193245,854737
BAYAN ADAYLAR İÇİN
HAVA HARP OKULUSAYISAL415,11526373,603734
KARA HARP OKULUSAYISAL382,35558344,120022
DENİZ HARP OKULUSAYISAL382,35558344,120022
KARA HARP OKULUEŞİT AĞIRLIK363,31285326,981565
ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI İÇİN
KARA MESLEK YÜKSEKOKULUSAYISAL217,85305196,067745
HAVA MESLEK YÜKSEKOKULUSAYISAL217,85305196,067745
DENİZ MESLEK YÜKSEKOKULUSAYISAL217,85305196,067745
BANDO MESLEK YÜKSEKOKULUSAYISAL217,85305196,067745
KARA MESLEK YÜKSEKOKULUEŞİT AĞIRLIK234,77365211,296285
HAVA MESLEK YÜKSEKOKULUEŞİT AĞIRLIK234,77365211,296285
DENİZ MESLEK YÜKSEKOKULUEŞİT AĞIRLIK234,77365211,296285
HAVA MESLEK YÜKSEKOKULUSÖZEL261,76751235,590759
BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI İÇİN
BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU (GÜZEL SANATLAR VE KONSERVATUAR LİSESİ)EN YÜKSEK PUAN120108
BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU (İLK İKİ TERCİHİ BANDO OLAN ADAYLAR)EN YÜKSEK PUAN150135

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler" denildi.

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

MSÜ SINAVI CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI

Ayrıca bugün 2020-MSÜ sınavı cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı. ÖSYM'den şu açıklama yapıldı:

"14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 02 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

SORU VE CEVAP KAĞITLARI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır."

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