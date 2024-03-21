2024 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? MSÜ tercihleri nasıl yapılır?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuçları 21 Mart Perşembe günü açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, MSÜ tercih tarihlerine çevrildi. Adaylar, sınav sonuçları ölçüsünde Kara, Hava, Deniz Hava Harp Okulu Astsubay taban puanlarına çerçevesinde tercihlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayacak. İşte 2024 MSÜ tercihlerinin başlayacağı tarih...
MSÜ tercihleri için geri sayım başladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilecek. Peki, "2024 MSÜ tercihleri ne zaman yapılır? MSÜ tercihleri nasıl yapılır?" İşte 2024 MSÜ tercih tarihleri...
MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
3 Mart'ta yapılan MSÜ sınavının sonuçlarının 28 Mart'ta açıklanması bekleniyordu. Ancak bir son dakika haberi geldi ve MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
MSÜ sınav sonuçlarına ulaşmak isteyenler, ÖSYM'nin sitesinden erişim sağlayabilir.
2024 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Savunma Üniversitesi 2024 tercih takvimi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 3 Mayıs- 29 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde tercihlerin Mayıs ayı içerisinde alınması bekleniyor. Konuyla ilgili güncel gelişme gelince haberimizde yer alacaktır.
MSÜ'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?
2024 MSÜ sınavına 736 bin 894 aday başvurdu. Sınava çeşitli nedenlerle katılamayan adaylar da hesaba katılırsa sınava 700 bin kişi civarında adayın katılım sağladığı düşünülüyor. Resmi rakamlar ÖSYM tarafından henüz paylaşılmadı.