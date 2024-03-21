MSÜ'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

2024 MSÜ sınavına 736 bin 894 aday başvurdu. Sınava çeşitli nedenlerle katılamayan adaylar da hesaba katılırsa sınava 700 bin kişi civarında adayın katılım sağladığı düşünülüyor. Resmi rakamlar ÖSYM tarafından henüz paylaşılmadı.