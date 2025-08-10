MTA diri fay haritası 2025: Türkiye'de deprem riski olan iller hangileri? İşte Türkiye deprem risk haritası
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları nedeniyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki meydana gelen deprem MTA yenilenmiş diri fay haritası ve deprem riski haritasını gündeme getirdi. MTA Diri Fay Haritası'na göre 45 ilde bulunan 485 diri fay 5.5 ve üzerinde deprem üretebilme potansiyeline sahip olduğu biliniyor. Peki, "Türkiye'de deprem riski olan iller hangileri? Az riskli deprem bölgeleri neresi?" İşte Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile yenilenmiş diri fay hattı haritası...
Balıkesir'de meydana gelen deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Meydana gelen depremin ardından, az riskli ve deprem riskinin yüksek olduğu iller merak konusu oldu. Türkiye Diri Fay Haritası'na göre Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il ve 110 ilçe bulunuyor. AFAD Türkiye deprem risk haritasını paylaşırken, birinci, ikinci, üçüncü dereceden riskli deprem bölgeleri açıklık kazanmış oldu. Peki, "Türkiye’de deprem riski olan iller hangileri?" İşte detaylar...
MTA DİRİ FAY HARİTASI 2025 YENİLENDİ
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) hazırladığı Diri Fay Hatları ve çevrim içi yer bilimleri portalıyla Türkiye'nin tektonik hareketlerini resmederken, son gelişmeleri de çevrim içi ziyaretçilere gösteriyor.
Diri faylara ilişkin tüm verilerin sayısal ortama aktarılarak bu kapsamda görseller ve belgelerin oluşturulmasıyla diri fay haritaları ortaya çıkıyor. Türkiye'de deprem araştırmalarıyla ilgili olarak kurum, kuruluşlar ve üniversiteler araştırma faaliyetlerini yoğun şekilde bu harita verisini kullanarak yürütüyor.
MTA DEPREM RİSK HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
Yaşadıkları şehir ve ilçelerde fay hattı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanmış fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilmektedir.
MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.
YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.
TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
İSTANBUL VE ANKARA'DA DİRİ FAY BULUNMUYOR
MTA diri fay hatları haritasına göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattında bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da diri fay bulunmazken yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.
MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE EN AZ RİSKLİ BÖLGELER
Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.