Balıkesir'de meydana gelen deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Meydana gelen depremin ardından, az riskli ve deprem riskinin yüksek olduğu iller merak konusu oldu. Türkiye Diri Fay Haritası'na göre Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il ve 110 ilçe bulunuyor. AFAD Türkiye deprem risk haritasını paylaşırken, birinci, ikinci, üçüncü dereceden riskli deprem bölgeleri açıklık kazanmış oldu. Peki, "Türkiye’de deprem riski olan iller hangileri?" İşte detaylar...