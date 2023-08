MTV Video Müzik Ödülleri adayları açıklandı

Müzik dünyasının enlerinin seçildiği 2023 MTV Video Müzik Ödülleri için adaylar belli oldu.

Ünlü şarkıcı Taylor Swift 8 adaylıkla başı çekerken onu 6 adaylıkla SZA takip etti.

Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo ve Sam Smith 5; BLACKPINK, Sean "Diddy" Combs ve Shakira ise 4 adaylıkla öne çıktı.

2023 MTV Video Müzik Ödülleri 13 Eylül gecesi sahiplerini bulacak. İşte adaylar...

YILIN KLİBİ

Doja Cat - "Attention"

Miley Cyrus – "Flowers"

Nicki Minaj - "Super Freaky Girl"

Olivia Rodrigo - "vampire"

Sam Smith and Kim Petras - "Unholy"

SZA - "Kill Bill"

Taylor Swift - "Anti-Hero"

YILIN ŞARKICISI

Beyoncé

Doja Cat

Karol G

Nicki Minaj

Shakira

Taylor Swift

YILIN ŞARKISI

Miley Cyrus – "Flowers"

Olivia Rodrigo - "vampire"

Rema and Selena Gomez - "Calm Down"

Sam Smith and Kim Petras - "Unholy"

Steve Lacy - "Bad Habit"

SZA - "Kill Bill"

Taylor Swift - "Anti-Hero"

EN İYİ YENİ ŞARKICI

GloRilla

Ice Spice

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

YILIN PERFORMANSI

Saucy Santana - "Booty"

Stephen Sanchez - "Until I Found You"

JVKE - "golden hour"

Flo Milli - "Conceited"

Reneé Rapp - "Colorado"

Sam Ryder - "All the Way Over"

Armani White - "GOATED"

Fletcher - "Becky's So Hot"

Tomorrow x Together - "Sugar Rush Ride"

Ice Spice - "Princess Diana"

FLO - "Losing You"

Lauren Spencer Smith - "That Part"

EN İYİ İŞBİRLİĞİ

David Guetta and Bebe Rexha - "I'm Good (Blue)"

Post Malone and Doja Cat - "I Like You (A Happier Song)"

Diddy featuring Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami - "Gotta Move On"

Karol G and Shakira - "TQG"

Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage and Diddy - "Creepin' (Remix)"

Rema and Selena Gomez - "Calm Down"

EN İYİ POP

Demi Lovato - "Swine"

Dua Lipa - "Dance the Night (From Barbie The Album)"

Ed Sheeran - "Eyes Closed"

Miley Cyrus - "Flowers"

Olivia Rodrigo - "vampire"

Pink - "TRUSTFALL"

Taylor Swift - "Anti-Hero"

EN İYİ HIP-HOP

Diddy featuring Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami - "Gotta Move On"

DJ Khaled featuring Drake and Lil Baby - "STAYING ALIVE"

GloRilla and Cardi B - "Tomorrow 2"

Lil Uzi Vert - "Just Wanna Rock"

Lil Wayne featuring Swizz Beatz and DMX - "Kant Nobody"

Metro Boomin featuring Future - "Superhero (Heroes and Villains)"

Nicki Minaj - "Super Freaky Girl"

EN İYİ R&B

Alicia Keys featuring Lucky Daye - "Stay"

Chloe Bailey featuring Chris Brown - "How Does It Feel"

Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage and Diddy - "Creepin' (Remix)"

SZA - "Shirt"

Toosii - "Favorite Song"

Yung Bleu and Nicki Minaj - "Love in the Way"

EN İYİ ALTERNATİF

Blink-182 - "EDGING"

Boygenius - "the film"

Fall Out Boy - "Hold Me Like a Grudge"

Lana Del Rey featuring Jon Batiste - "Candy Necklace"

Paramore - "This Is Why"

Thirty Seconds to Mars - "Stuck"

EN İYİ ROCK

Foo Fighters - "The Teacher"

Linkin Park - "Lost (Original Version)"

Red Hot Chili Peppers - "Tippa My Tongue"

Måneskin - "THE LONELIEST"

Metallica - "Lux Æterna"

Muse - "You Make Me Feel Like It's Halloween"

EN İYİ LATİN

Anitta - "Funk Rave"

Bad Bunny - "WHERE SHE GOES"

Eslabon Armado and Peso Pluma - "Ella Baila Sola"

Grupo Frontera and Bad Bunny – "un x100to"

Karol G and Shakira "TQG"

Rosalía - "DESPECHÁ"

Shakira – "Acróstico"

EN İYİ K-POP

aespa - "Girls"

BLACKPINK - "Pink Venom"

FIFTY FIFTY - "Cupid"

SEVENTEEN - "Super"

Tomorrow x Together - "Sugar Rush Ride"

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

Adele - "I Drink Wine"

Ed Sheeran - "Eyes Closed"

Janelle Monáe - "Lipstick Lover"

Kendrick Lamar - "Count Me Out"

Miley Cyrus - "Flowers"

Olivia Rodrigo - "vampire"

Taylor Swift - "Anti-Hero"

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Fall Out Boy - "Love from the Other Side"

Harry Styles - "Music for a Sushi Restaurant"

Melanie Martinez - "VOID"

Micki Minaj - "Super Freaky Girl"

Sam Smith and Kim Petras - "Unholy"

Taylor Swift - "Anti-Hero"

EN İYİ KOREOGRAFİ

BLACKPINK - "Pink Venom"

Dua Lipa - "Dance the Night (From Barbie The Album)"

Jonas Brothers - "Waffle House"

Megan Thee Stallion - "Her"

Panic! at the Disco - "Middle of a Breakup"

Sam Smith and Kim Petras - "Unholy"

EN İYİ KURGU

BLACKPINK - "Pink Venom"

Kendrick Lamar - "Rich Spirit"

Miley Cyrus - "River"

Olivia Rodrigo - "vampire"

SZA - "Kill Bill"

Taylor Swift - "Anti-Hero"

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.