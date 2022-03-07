Muazzez Abacı cephesinden açıklama

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Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı ile ilgili dün bir iddia ortaya atılmıştı. 74 yaşındaki Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu ileri sürülmüştü. Ancak dedikodular doğru çıkmadı.

"ASLI YOKTUR!"

Ünlü şarkıcının menajeri Taner Budak, söylentileri yalanladı. Konuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yapan Budak, "Şu anda Amerika'da bulunan sayın Muazzez Abacı'nın sağlık durumu hakkında bir internet sitesinde çıkan haberin aslı yoktur." dedi.

Taner Budak, sözlerini, "Sayın Muazzez Abacı'nın sağlık durumu gayet iyi olup, en yakın zamanda Türkiye'ye dönerek, sahne çalışmalarına devam edecektir. Bu haberi yapan internet sitesi hakkında sanatçının avukatı gerekli yargı işlemlerine başlayacaktır. Bu süreçte bilgi almak için arayan siyaset, sanat ve medya dünyasından dostlarımıza ve kamuoyuna teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımla..." şeklinde sürdürdü.

ALZHEIMER HASTALIĞI

Halk arasında "bunama" olarak bilinen "Alzheimer", hafızayı etkileyen yakın zamanı hatırlayamama ile başlayan; zamanı ve bulunduğu yeri unutma, karıştırma, günlük yaşam kalitesinde bozulma ile seyreden yüzde 5 genetik özelliği olan, tedavi edilebilen, yalnız şifa sağlanamayan bir hastalıktır.

MUAZZEZ ABACI HAKKINDA

Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947'de Ankara'da doğdu. 1966'da ilk olarak Ankara Radyosu'na girdi. Abacı, 1973'te ilk plağı "Bir Sen Kaldın İçimde"yi çıkardı.

Klasik ve çok sesli Türk müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri olan ve çok sevilen şarkıcının sahne ve plak çalışmaları istikrarsız özel hayatı nedeniyle kesintilere uğradı.

Başlıca albümleri "Dönüş" (1978), "Yasemen" (1981), "Sevdiklerinizle" (1983), "Şakayık" (1986), "Felek" (1989), "Vurgun" (1990), "Sensiz Olmadı" (1991) ve "Efendim" (1992) olan Muazzez Abacı, özellikle "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş iki eseriyle hatırlanır.

1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı "Vurgun" adlı şarkı ve albümle kariyerinin zirvesine çıkan sanatçı, 2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekti.

2007 yılında "Hayalin İçin Söyle" programında jüri olarak yer alan Abacı, özel mekanlarda ve halk konserlerinde her ay 1 veya 2 kez sahneye çıkmaktadır.