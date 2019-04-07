Muazzez Ersoy: Lady Gaga beni taklit ediyor

Türk Sanat Müziğinin güçlü sesi Muazzez Ersoy, Bostancı Gösteri Merkezi’nde muhteşem bir konsere imza attı. Konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Muazzez Ersoy, geçtiğimiz haftalarda bir fotoğrafının Lady Gaga’ya benzetildiğini soran muhabirlere, “Lady Gaga beni takip edip, taklit ediyor. Ben ondan daha güzelim. O çirkin. Ben yıllardır aynı Muazzez'im. 2 yıl önceki o fotoğrafımda photoshopu da fazla kullandığımı söylemişler. İşte kameralarınız karşısında photoshopsuz duruyorum” diyerek esprili yanıt verdi