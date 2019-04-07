Muazzez Ersoy: Lady Gaga beni taklit ediyor

Giriş: 07.04.2019 - 10:48 | Güncelleme:  

Türk Sanat Müziğinin güçlü sesi Muazzez Ersoy, Bostancı Gösteri Merkezi’nde muhteşem bir konsere imza attı. Konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Muazzez Ersoy, geçtiğimiz haftalarda bir fotoğrafının Lady Gaga’ya benzetildiğini soran muhabirlere, “Lady Gaga beni takip edip, taklit ediyor. Ben ondan daha güzelim. O çirkin. Ben yıllardır aynı Muazzez'im. 2 yıl önceki o fotoğrafımda photoshopu da fazla kullandığımı söylemişler. İşte kameralarınız karşısında photoshopsuz duruyorum” diyerek esprili yanıt verdi

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Türk Sanat Müziğinin güçlü sesi Muazzez Ersoy, Bostancı Gösteri Merkezi’nde muhteşem bir konsere imza attı.

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    Türk Sanat Müziği klasikleri, arabesk ve güncel eserler olarak konserini 3 bölüme ayıran Muazzez Ersoy, Gülşah Saraçoğlu’nun hazırladığı 3 ayrı kostüm hazırlattı ama yoğun ilgiden ötürü izleyicisi sahneden bırakmadığı için 2 kıyafetini giyebildi. Sahneye beyaz tuvaletiyle çıkan Muazzez Ersoy, kulaklara olduğu kadar gözlere de hitap etti.

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    "LADY GAGA BENİ TAKLİT EDİYOR"

    Konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Muazzez Ersoy, geçtiğimiz haftalarda bir fotoğrafının Lady Gaga’ya benzetildiğini soran muhabirlere,  “Lady Gaga beni takip edip, taklit ediyor. Ben ondan daha güzelim. O çirkin. Ben yıllardır aynı Muazzez'im. 2 yıl önceki o fotoğrafımda photoshopu da fazla kullandığımı söylemişler. İşte kameralarınız karşısında photoshopsuz duruyorum” diyerek esprili yanıt verdi.

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