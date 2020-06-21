Muazzez İlmiye Çığ 107 yaşına girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemMuazzez İlmiye Çığ 107 yaşına girdi - Haberler
ABONE OL

Muazzez İlmiye Çığ 107 yaşına girdi

Mersin'deki evinde kızı Esin Çığ ile birlikte yaşayan ve 107 yaşına giren Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Çığ'ın evinin bahçesinde gerçekleşen kutlamada, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ekipleri müzik dinletisi sundu.

Muazzez İlmiye Çığ
DHA

Kutlama için herkese teşekkür eden İlmiye Çığ, gençlere öğütlerde bulunmayı da ihmal etmedi. Gençlere "Çok okuyun, çok çalışınö diye öğütte bulunan İlmiye Çığ, "Gençler aydınlıktan ayrılmasınlar. Karanlığa katiyen bakmasınlar. Atatürk’ün yolundan ayrılmasınlar. Memleket için, geleceğiniz için, kendiniz için en doğru yol bu yoldur. Biz okurken tek amacımız bir an önce mezun olup ülkemize yardım etmekti. Çünkü o kadar geri kalmış bir ülkeydik ki. Bu kadar geri kalmış bir ülkenin 80 yılda bu hale gelmesi son derece büyük bir şey. Avrupa’nın 400 yılda yaptığını biz 80 yılda gerçekleştirdik. Bu çok önemli. Memleketimizin istikbali için çok ümitliyim" dedi.

"YAZILARIYLA HEPİMİZE ÖRNEK OLUYOR"

Çığ'ı yeni yaşında yalnız bırakmayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise, "Muazzez İlmiye Çığ’ın 107’nci yaşını kutluyoruz. Mersin’de olmasından dolayı çok mutluyuz. Çok yiğit, çok cesur, birikimli bir hanımefendi. Gençlere çok önem veriyor. Bunu bugün bir kez daha dile getirdi. Yazılarıyla hepimize örnek oluyor" diye konuştu.

Ziyaretlerden dolayı mutluluğunu gizleyemeyen Çığ, kendisi için hazırlanan pastayı üfledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Devletin zirvesinden Babalar Günü mesajı - Haberler
GÜNDEMÇavuşoğlu'ndan Babalar Günü paylaşımı!
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan o yüzüğü hediye etti - Haberler
GÜNDEMErdoğan o yüzüğü hediye etti
Son dakika! Yarından itibaren maske takmamanın cezası 900 lira - Haberler
GÜNDEMYarın başlıyor! Uyarı yok, ceza var!
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 21 Haziran sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri
GÜNDEMBugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
Pandemi sosyal yardımı başvurusu için TIKLA! 1000 TL Pandemi başvuru sonucu sorgulama
GÜNDEM1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgula
Son dakika haber! Şirket belgelerinin fotokopisini çekti, işinden oldu - Haberler
GÜNDEMFotokopi çekti, işinden oldu
Kayseri Yavuzlar'da iki grup bıçakla birbirine girdi: 6 yaralı
GÜNDEMKayseri'de bıçaklı kavga: 6 yaralı
Son dakika haberi! Bekçiyi ezdi, polisin ayağını kırdı - Haberler
GÜNDEMBekçiyi ezdi, polisin ayağını kırdı
Google'dan Babalar Günü'ne özel Doodle! Babalar nasıl ortaya çıktı?
GÜNDEMGoogle'dan Babalar Günü Doodle'ı
HAVA ISINIYOR! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Sıcaklıklar artıyor, yerel yağışlara dikkat! - Haberler
GÜNDEMHava sıcaklığı artıyor, yerel yağışa dikkat!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X