'Mücbir Sebep'in ev hali CRR’de!



Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu YouTube kanalının çevrimiçi yayınları devam ediyor. Prömiyeri 4 Kasım 2020’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) gerçekleşen ve pandemi sürecinde insan hâlleri, kısıtlamaların insan üzerindeki etkilerine dansla tanıklık eden Mücbir Sebep’i, koreograf Zeynep Tanbay filme dönüştürdü.

‘Evde kal’ süreciyle birebir örtüşen bu versiyonu yaratmak için dansların her bölümü pandemi kısıtlamalarının izin verdiği ev/balkon/teras/bahçe gibi alanları simgeleyen değişik mekânlarda filme çekildi. Kısıtlı yeni dünya düzeninde, sahnede sergilenen Mücbir Sebep’ten dijital #mecburevde çıktı. İlk gösterimi 7 Mayıs 2021 CRR YouTube kanalında yapılacak olan #mecburevde bir hafta boyunca YouTube kanalından izlenebilecek.