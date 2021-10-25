Mucize Aşk filmi bu akşam Tv'de ilk kez olarak Show Tv'de saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak. Mahsun Kırmızıgül'ün dördüncü filmi olan Mucize 2: Aşk filminin nerede çekildiği, konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte film hakkında detaylar...
MUCİZE AŞK NEREDE ÇEKİLDİ?
"Mucize 2 Aşk" filminin çekimleri İzmir'in Foça ilçesi ve Kars'ta tamamlandı. Çekimlerin önemli bölümü, Foça'ya bağlı Yenifoça Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bazı sahneler için bölgedeki adalar, ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı da kullanıldı. Filmde, Marsilya Meydanı'na kurulan çiçekçi ve seyyar pazar tezgahları, taş duvarlara asılan eski sinema afişleri ise dönemin havasını hissettiriyor.
MUCİZE AŞK KONUSU
Köylerinde yaşadıkları sorunlardan yorulan Aziz ve Mızgin çifti, Batı’da bir kasabaya yerleşir. Gittikleri kasabada hayat bu ikili için hiç de kolay olmayacaktır. Kötülerin ve ön yargılı insanların her yerde var olduğu dünyamızda Aziz ve Mızgin kendi başlarına ayakta kalmayı, hayata tutunmayı, çabalamayı ve çalışmayı öğreneceklerdir. Aziz deliler gibi âşık olduğu karısı Mızgin için, kusurlarından ve engellerinden kurtulmak için büyük bir azimle mücadeleye başlar. Ve Aziz çok sevdiği dünyalar güzeli eşi için Mahir öğretmen ve sinemacı Bahattin yardımı ile mucizeleri bir bir gerçekleştirir.
MUCİZE AŞK OYUNCULARI
Mert Turak Rolü : Aziz
Biran Damla Yılmaz Rolü : Mizgin
Ayda Aksel
Nazmi Kırık Rolü : Semsettin
Fikret Kuşkan Rolü : Mahir
Erdal Özyağcılar Rolü : Bahattin
Şenay Gürler Rolü : Cemile
Sinan Çalışkanoğlu Rolü : Elvis Ali
Bozat - Mahsun Kırmızıgül
Beren - Melis Sezen
Aksit - Levent Sülün
Hasan - Deniz Oral
Sükran - Sera Tokdemir
Cicek - Deniz Özerman
Hasan - Meray Ülgen
Sema - Suna Selen
Yasar - Erol Aksoy
Nevzat - Metin Yıldız
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