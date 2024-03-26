'Mucize Aynalar'ın efektleri 4 ayda yapıldı

‘Zübük’, ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ ve ‘Gol Kralı’ndan sonra yeni bir Aziz Nesin uyarlaması ‘Mucize Aynalar’, 5 Nisan’da gösterime girecek. Orchestra Content projesi olan ‘Mucize Aynalar’ın ortak yapımcıları Tolga Örnek, Alp Çağrı Günal ve Levent Güneri.

Tolga Örnek, filme aynı zamanda yönetmen ve senarist olarak da imza attı.

Hazırlıkları dört ay süren, özel dekorlarda yaratılan atmosfer ile gerçekleşen çekimler boyunca oyuncular da adeta geleceğe ışınlamış gibiydi.

Filmin çekimlerinin ardından görsel efekt çalışmaları da dünyadaki benzerleri gibi 50 kişilik bir ekip tarafından dört ay aralıksız çalışılarak yapıldı. Tolga Örnek filmin çekimi ve kurgusu sırasında, ABD'deki işlerine ara vererek yaklaşık bir yıl Türkiye’de adeta filmle birlikte yaşadı.