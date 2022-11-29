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'Mucize Aynalar'ın vizyon tarihi açıklandı

Yönetmenliğini Tolga Örnek’in üstlendiği, altı farklı Aziz Nesin hikayesinden sinemaya aktarılan ‘Mucize Aynalar’ filminin vizyon tarihi belli oldu

'Mucize Aynalar'ın vizyon tarihi açıklandı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Nesin Vakfı’nın desteğiyle ve vakfın 50. yılında hayata geçirilen ‘Mucize Aynalar’ filmi, 24 Şubat’ta vizyona girecek.

Kariyerini bir süredir Los Angeles’ta sürdüren yönetmen Tolga Örnek, edebiyatın usta ismi Aziz Nesin’in hikayelerini sinema perdesine taşımak üzere senaryosunu da yazdığı komedi filmi ‘Mucize Aynalar’ için altı yılın ardından Türkiye’ye döndü.

‘Mucize Aynalar’ın başrollerinde Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer ve Eren Demirbaş yer alırken, konuk oyuncu kadrosunda İştar Gökseven, İdil Fırat, Galip Erdal gibi usta isimler göze çarpıyor.

Film, seyirciyi hem gerçekçi hem de gerçeküstü bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.

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