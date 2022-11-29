Kariyerini bir süredir Los Angeles’ta sürdüren yönetmen Tolga Örnek, edebiyatın usta ismi Aziz Nesin’in hikayelerini sinema perdesine taşımak üzere senaryosunu da yazdığı komedi filmi ‘Mucize Aynalar’ için altı yılın ardından Türkiye’ye döndü.