Mucize besinlerden! Sindirim sistemini koruyor, kolestrolü dengeliyor, cildi gençleştiriyor!
Orta Doğu kökenli, sert kabuklu bir yemiş olan badem, besin değeri yüksek bir besindir. Sağlığa birçok faydası olan badem, protein, lif, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller açısından zengindir. İşte bu mucizevi besinin faydaları...
Giriş: 22.11.2023 - 15:37 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:37
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Badem, protein, demir ve kalsiyum yönünden oldukça zengindir. İçeriğinde yüksek oranda yağ da bulunan badem, aşırı tüketilmediği takdirde sağlığa oldukça faydaları olan besinler arasında yer alır... İşte bademin faydaları...
2
BADEM FAYDALARI NELERDİR?
3
BADEM ZARARLARI NELERDİR?