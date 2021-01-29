Mucize Doktor bu akşam ekranlara gelen 47. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme daha sahne oldu. Peki son bölümde neler oldu ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



MUCİZE DOKTOR 47. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Beliz, Vuslat’ın teklifini kabul etmemekte kararlıdır. Ama yeni aksaklıklar hastanenin peşini bırakmayınca Beliz’in eli zorlanmaya başlar.

Diğer taraftan yeni başasistan Nazlı’nın işi başından aşkındır ve ceza nöbetinden ceza nöbetine koşan Ali’nin aklı fikriyse Nazlı’nın onu unutup unutmadığındadır.

Annesinin girişimlerinden habersiz Ezo, Ali’ye Nazlı konusunda yardım etmeye karar verir. Ama Vuslat’ın hem Ali hem de hastane için bambaşka planları vardır.

MUCİZE DOKTOR 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 48. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...