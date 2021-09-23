"ANNEM BU FOTOĞRAFIMI ORTAYA ÇIKARDI"

Saçlarına maşa yaptıran Müge Anlı, ardından objektif karşısına geçti. Ünlü sunucunun kıvırcık saçlarını gören annesi ise Anlı'nın çocukluk fotoğrafını gözler önüne serdi.

Eski fotoğrafını ve son halini sosyal medya hesabından yayınlayan Müge Anlı, gönderisine, "Annem akşam saçlarımı görünce, hemen bu çocukluk fotoğrafımı ortaya çıkardı." notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede 322 binden fazla beğeni alırken, takipçileri ise, "Her halin çok güzel" yorumunu yaptı.