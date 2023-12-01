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        Haberler Magazin Müge Anlı Bedriye Kılıç cinayetinde son dakika gelişmesi! Kayınpeder tutuklandı!

        Müge Anlı Bedriye Kılıç davasında son dakika gelişmesi! Kayınpeder tutuklandı!

        ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geçtiğimiz aylarda Bedriye Kılıç cinayeti damga vurmuştu. Olay ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 17:03 Güncelleme: 01.12.2023 - 17:03
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        Akşehir ilçesinde yaşayan ve kiraz bahçelerinde işçi olarak çalışan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç, 6 Temmuz tarihinde şüpheli şekilde ortadan kaybolmuş ve aile tüm aramalara rağmen genç kadına ulaşamayınca eşi Tayfur Kılıç, 7 Temmuz tarihinde emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

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        Günlerce aranan Bedriye Kılıç bulunamamıştı.28 Ekim günü eş Tayfur Kılıç, Akşehir'de gözaltına alınmış ve eşini boğarak öldürdükten sonra uçurumdan attığını itiraf ederek tutuklanmıştı.

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        Bölgede yapılan aramada Bedriye Kılıç'ın cenazesine ulaşılamadı. Ancak bulunan şalvar, penye, battaniye, saç ve kemik parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bir son dakika gelişmesi yaşandı.

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        Tayfur Kılıç'ın babası Adem ve annesi Ayten Kılıç şüpheli olarak gözaltına alındı. Baba Kılıç çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken anne Ayten'in ise adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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