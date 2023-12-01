Akşehir ilçesinde yaşayan ve kiraz bahçelerinde işçi olarak çalışan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç, 6 Temmuz tarihinde şüpheli şekilde ortadan kaybolmuş ve aile tüm aramalara rağmen genç kadına ulaşamayınca eşi Tayfur Kılıç, 7 Temmuz tarihinde emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Günlerce aranan Bedriye Kılıç bulunamamıştı.28 Ekim günü eş Tayfur Kılıç, Akşehir'de gözaltına alınmış ve eşini boğarak öldürdükten sonra uçurumdan attığını itiraf ederek tutuklanmıştı.

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Bölgede yapılan aramada Bedriye Kılıç'ın cenazesine ulaşılamadı. Ancak bulunan şalvar, penye, battaniye, saç ve kemik parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bir son dakika gelişmesi yaşandı.