Oğlunun kayınvalidesini işaret eden Müzeyyen Hanım aynı zamanda şu sözleri söyledi, "Kadın kocası öleli 5-6 sene oldu. Onunla hala konuşuyor. Öbür dünyada şeytanın biri sana musallat olmuş, kocası şeklinde diyerek muhabbet ediyorlarmış. Sarıklarla geziyormuş. Cennetin efendisiymiş. Öyle diyor" Müzeyyen Er oğlunun geçirdiği rahatsızlık sonrası sıradışı davranışlarda bulunduğunu şu sözlerle ifade etti: "Benim oğlanı delirtmişler. Krizi geldiği zaman garip sesler çıkarıyor, havlıyordu. Karısını ısırmaya çalışıyordu. Oğlumu istedikleri gibi yönetiyor bunlar." Baba Sabahattin Er ise, "Gelinin annesi tüm sorunların başı. O yapıyor. Kadının dini, imanı, her şeyi büyü. Kızını da yakıyor damadını da yakıyor." ifadelerini kullandı.