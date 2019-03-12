Müge Anlı'da Asım Bayram cinayeti kan dondurdu! 82 yaşındaki Asım Bayram Ocak ayında ev almak için para dolu bir çantayla ev almak için evden çıkmış fakat bir daha eve geri dönmemişti. Bayram'ın Almanya'da yaşayan çocukları Türkiye'ye gelerek babaları hakkında kayıp ihbarında bulunmuştu.

ASIM BAYRAM'IN CESEDİ 9 PARÇAYA BÖLÜNMÜŞ HALDE BULUNDU!

Bir televizyon izleyicisi Müge Anlı'ya bağlanarak, Antalya Kepez'de bulunan bir ormanlık alanda ailesi ile birlikte piknik yapmak için gittiklerinde bir çukur olduğunu ve o çukurda insan bedenine ait olduğunu tahmin ettikleri beyaz poşete sarılı bir bulgu gördüklerini bildirdi. İzleyicinin bu ihbarının ardından Olay yeri inceleme ekibi ve savcı bildirilen yere gittiklerinde insan cesedi olduğunu doğruladı. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda 9 parçaya bölünmüş ve toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Yapılan çalışmalarda cesedin, Asım Bayram'a ait olduğu DNA testiyle de ortaya çıktı.

ASIM BAYRAM'I KİM NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Asım Bayram'ı kimin neden öldürdüğü şu an gizemini koruyor fakat, Emlak zengini olduğu bilinen 82 yaşındaki yaşlı adamın başına gelenlerin eşi Ferluga Hanım'ın da yardımı olduğu iddialar arasında. Programda verdiği çelişkili ifadeler ve Asım Bayram'ın kaybıyla ilgili verilen ipuçlarının Ferluga Hanım'ı işaret ettiğini söyledi.