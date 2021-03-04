Müge Anlı'da Sıla Uysal olayı gündeme damgasını vurdu. Mersin Yenişehir ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki lise öğrencisi Sıla Uysal 8 gündür ailesi tarafından aranıyordu. Müge Anlı'dan kızlarının bulunması için yardım talebinde bulunan aile şüpheli buldukları kişinin de kızlarının kuzeni olan 27 yaşındaki Sergen olduğunu söyledi. Telefonla programa katılan şahıs ise iddiaları yalanlamıştı. Sıla Uysal ile ilgili de bugün son dakika bir gelişme yaşandı...

MÜGE ANLI'DA SILA UYSAL BULUNDU!

Müge Anlı'nın 4 Mart 2021 tarihli son bölümünde 8 gündür kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Sıla Uysal'ın bulunduğu açıklandı.

Genç kızın kuzeni olan 27 yaşındaki Sergen tarafından kaçırıldığı öğrenildi.