Müge Anlı'da konu alanan Makbule Sarı cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. Ordu'nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde çarşafa sarılı halde cansız bedeni bulunan 74 yaşındaki Makbule Sarı'nın katil veya katillerinin bulunması için ailesi Müge Anlı'nın programına çıkarak yardım talebinde bulunmuştu. Korkunç bir cinayete kurban giden yaşlı kadın ile ilgili bugün tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı.

DOMUZ BAĞI İPİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Evde yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı, mahallenin muhtarına haber verdi. Muhtar da Sarı'ya ulaşamayınca polisten yardım istedi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde Makbule Sarı’yı çarşafa sarılı, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde buldu. Yapılan kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca evde yapılan incelemede ise para ve değerli eşyaların çalındığı tespit edildi.

Makbule Sarı'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi Morg ve Gasilhane'sine kaldırıldı.

PARA VE DEĞERLİ EŞYALARI DA ÇALINMIŞ



Müge Anlı Makbule Hanım'ın evinde 300.000 ile 500.000 TL parasının olduğunun iddia edildiğini söyledi. Rahmi Özkan domuz bağının sıradan bir cinayet olmadığını organize ve profesyonel bir iş olduğunu söyledi.

MAKBULE SARI'YI KİM ÖLDÜRDÜ?

arı'nın ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında özel ekip kuruldu. Mahallede ve evin çevresinde geniş çaplı araştırma yürüten ekiplerin birçok kişinin ifadesine başvurduğu bildirildi.