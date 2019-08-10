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Muğla bayram namazı saat kaçta kılınacak? Muğla bayram namazı saati Diyanet 11 Ağustos

Muğla bayram namaz saati belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlı Muğla bayram namaz saatini açıkladı. Vatandaşlar Kurban Bayramı için "Bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtını arıyorlardı. İşte Muğla bayram namazı saati

Muğla bayram namazı saat kaçta

Muğla Kurban Bayramı namaz saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belli oldu. Muğla ilinde yaşayan vatandaşlar Muğla bayram namazı saatini merak ediyordu. Diyanet il il bayram namaz saatlerini açıkladıktan sonra Muğla bayram namaz saati de belli olmuş oldu. İşte il il bayram namaz saatleri 2019

MUĞLA BAYRAM NAMAZ SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz takviminde Muğla bayram namazı saati 06.55 olarak yer almakta. Muğlalılar saat 06.55'de bayram namazını eda edecekler.

MUĞLA'DA PLAJLAR DOLDU

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine bayram tatili için özel araçlar ve otobüslerle gelen tatilciler, yüksek nemle birlikte etkili olan sıcak havadan bunalınca soluğu serinlemek için plajlar ve havuz başlarında aldı.

Kurban Bayramı'nı geçirmek için Muğla'nın Marmaris ilçesine dün akşam saatlerinden itibaren gelmeye başlayan tatilciler ilçedeki hareketliliği daha da artırdı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürüğü verilerine göre ilçeye ve kırsal turistik mahallelere dün akşamdan bu yana yaklaşık 8 bin aracın giriş yaptığı bildirildi. İlçenin Muğla girişinden İnci Kavşağı'nda kadar olan kesimindeki karayolunda trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. İlçenin Atatürk Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi arasındaki 'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan 7 kilometrelik kesiminde tur otobüsleri ile dolmuşların ağır seyretmeleri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik ekipleri yolu açmak için yoğun çaba sarf etti. Yüksek nemle birlikte etkisini gösteren sıcak havayla karşılaşan tatilciler, günün ilk ışıklarıyla birlikte soluğu sahillerde aldı.13 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı halk plajlarını dolduran tatilciler, renkli görüntüler oluşturdu. Ana caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, deniz suyu 21 derece olarak ölçüldü. Bazıları sahildeki şezlonglarda güneşlenip, dinlenmeyi tercih ederken bazıları çocuklarıyla birlikte denizde yüzüp, çeşitli oyunlar oynadı. Şezlonglarını denize çeken bazı tatilciler ise denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Adrenalin tutkunu tatilciler su sporları ile heyecanlı anlar yaşadı. Otellerin havuz başları da doldu. Yerli ve yabancı turistler havuzda voleybol maçı yapıp, keyifli vakit geçirirken bir yandan da serinlemenin tadına vardı.

'BAYRAM YOĞUNLUĞU TURİZMCİ VE ESNAFIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, otellerin aile konsepti satışına başta İngiltere olmak üzere Hollanda, İskandinav ve Kuzey Avrupa ülkelerinin büyük ilgi gösterdiğini belirterek, şöyle dedi:

"Yurt dışından ve yurt içinden Türk misafirlerimiz gelmeye başladı. Temmuz ve ağustos ayları turizmde en yüksek dönemdir. Bu iki ayda yoğunluk olması hem turizmcinin hem de esnafımızın yüzünü güldürüyor. Marmaris'in Türk misafirler için otellerde yüzde 15 olan kontenjan payı bu yıl yüzde 10'lara çekildi. Bunun nedeni de yurt dışı satışlarımızda 3 yıldız ve üzeri nitelikli otellerde aile konseptinde satış sunuldu. Bu aile konsepti satışına başta İngiltere olmak üzere Hollanda, İskandinav ve Kuzey Avrupa ülkeleri büyük ilgi gösterdi. Nitelikli oteller, Türk misafirlerimiz için oda ayırımı yaptı. 3 yıldız ve üzeri nitelikli oteller Kurban Bayramı'nda yüzde 8 ile 15 arasında oda kontenjanı ayırdı. Bu ayrılan kontenjanlarla birlikte bayram süresince yüzde 100 doluyuz diyebiliriz."

 

 

İL İL BAYRAM NAMAZ SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.14, Afyon: 06.44, Ağrı: 05.53, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.20, Ankara: 06.33, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.52, Artvin: 05.55, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.53, Bartın: 06.33, Batman: 06.03, Bayburt: 06.03, Bilecik: 06.44, Bingöl: 06.04, Bitlis: 05.58, Bolu: 06.37, Burdur: 06.47, Bursa: 06.48, Çanakkale: 06.59, Çankırı: 06.29, Çorum: 06.24, Denizli: 06.51, Diyarbakır: 06.06, Düzce: 06.38, Edirne: 06.56, Elazığ: 06.09, Erzincan: 06.07, Erzurum: 05.59, Eskişehir: 06.43, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.09, Gümüşhane: 06.06, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.48, Isparta: 06.45, İstanbul: 06.47, İzmir: 06.58, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.32, Karaman: 06.36, Kars: 05.51, Kastamonu: 06.27, Kayseri: 06.24, Kırıkkale: 06.31, Kırklareli: 06.53, Kırşehir: 06.29, Kilis: 06.21, Kocaeli: 06.43, Konya: 06.37, Kütahya: 06.45, Malatya: 06.13, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.00, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.11, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.01, Sakarya: 06.41, Samsun: 06.17, Siirt: 06.00, Sinop: 06.21, Sivas: 06.17, Şanlıurfa: 06.13, Şırnak: 05.58, Tekirdağ: 06.53, Tokat: 06.18, Trabzon: 06.04, Tunceli: 06.07, Uşak: 06.49, Van: 05.53, Yalova: 06.46, Yozgat: 06.25, Zonguldak: 06.35."

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