        Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem, o anlar güvenlik kamerasında

        Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem, o anlar güvenlik kamerasında

        AFAD'a göre saat 16.33'te Fethiye merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem, 23,92 km derinlikte meydana geldi. Çevre mahallelerde hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe yol açtı, olumsuzluk bildirilmedi. Deprem anı kameralara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 18:56 Güncelleme: 01.01.2026 - 18:56
        Deprem anı kameraya yansıdı
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli panik yaşanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre saat 16.33’te, merkez üssü Fethiye ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

        Yerin 23,92 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Fethiye ile kırsal Yakacık, Zorlar, Karaçulha, Bozyer ve Esenköy mahalleri ve Seydikemer ilçesinde de hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşarken, sarsıntı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

