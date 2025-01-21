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        Muğla'da kadınlara yönelik "Hayatımın Ustasıyım" projesi başladı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, kadınlara yönelik marangozluk, boyacılık, tesisat ve elektrik gibi alanlarda eğitim imkânı sunan "Hayatımın Ustasıyım" projesi başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 18:24 Güncelleme: 21.01.2025 - 18:40
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        Muğla'da "Hayatımın Ustasıyım" projesi başladı
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        Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için kadınlara yönelik "Hayatımın Ustasıyım" projesi başladı. 8 hafta sürecek proje ile, kadınların hem mesleki beceriler edinmelerini hem de günlük yaşamda ihtiyaç duyabilecekleri pratik bilgileri öğrenmelerini amaçlanıyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ücretsiz olarak düzenlenen eğitimler marangozluk ile başlayıp, boyacılık, tesisat ve elektrik gibi alanlarda devam edecek. Proje sonunda katılımcılar, kazandıkları becerilerle "Hayatımın Ustasıyım" diyebilecek donanıma sahip olacaklar.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Marangozhane Atölye sorumlusu Ümit Çalışkan, "Sekiz haftalık bir eğitimimiz olacak. Marangozluk hakkında tesisat artı elektrik ve boyama hakkında atölyelerimiz olacak. Kadınlarımız yararlanacak. Amacımız, hedefimiz kadınlarımızın biraz olsun marangozluk hakkında bilgi edinmesi, el becerileri geliştirmesi. Bu eğitimlerden sonra bütün kadınlarımız hayatımın ustasıyım diyebilecekler" dedi.

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        Kendisini geliştirmek için atölyeye katılan Kadriye Rabia Erdoğmuş, "Kursa gelmek isteyip de henüz başvuru yapmamış olan kadınlarımız varsa mutlaka başvurularını yapsınlar. Çünkü çok fazla şeyler öğreneceğimizi ve bize çok artılar katacağına ben eminim. Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a, Özge Başkan'ımıza ve emeği geçen Büyükşehir Belediyesi'nin bütün personellerine bu proje için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

        Atölye başvuruları başlar başlamaz kayıt olan Derya Çiçek, "Bu projeyi düzenleyen başkanlarımıza çok teşekkür ederim. Şöyle düşünüyorum, neden erkek işi deyip, bu işler de kadınlarımız bir erkeğe ihtiyaç duymadan bir şeyler yapabilmesin diye düşünürken, ilanı gördüm, gördüğüm gün hemen akşamına başvuru yaptım. Hem burada sosyalleşmek açısından, hem de burada bir şeyler öğrenmek açısından kendimizi daha iyi hissettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

        Projelerin diğer belediyelere de örnek olacağını söyleyen Şerife Özkan Aksoy da "Kadın erkek işi diye bir şey yoktur. İnsan için varsa bir iş, her insan, kadın da olsun, erkek de olsun onu yapabilir. Kadınlarımızın her alanda olması gerektiğine inanıyorum. Böyle bir organizasyonda bulunduğum için çok mutluyum. Kadınlara böyle bir imkan tanıdıkları için Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

        Kadınların sosyal hayata ve istihdama katılımının önemini vurgulayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan çalışmalara devam ettiklerini, göreve geldiğinden itibaren kurdukları Kadın ve Aile Dairesi Başkanlığı ile çalışmaları gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi.

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