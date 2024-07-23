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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'da metan gazından etkilenip terfi merkezine düşen işçi öldü | Son dakika haberleri

        Muğla'da metan gazından etkilenip terfi merkezine düşen işçi öldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, metan gazından etkilenip terfi merkezine düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 21:07 Güncelleme: 23.07.2024 - 21:07
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        Metan gazı kazası: 1 işçi öldü
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        Turgutreis Mahallesi'nde marina önündeki kanalizasyon terfi merkezinde, yüklenici firma tarafından temizlik çalışması yapıldığı sırada metan gazından etkilendiği belirtilen bir işçi aşağı düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Terfi merkezindeki atık su vidanjörlerle çekildikten sonra ulaşılan Mehmet Nuri Baştuğ'un (38), yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Temizlik çalışması sırasında gazdan hafif şekilde etkilenen işçiler Asım A. ve Refik K. ise hastaneye kaldırıldı. Baştuğ'un cenazesi, incelemelerin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Jandarma ekiplerince bölgede olay yeri incelemesi yapıldı.

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