11 yaşındaki Ceylin'i öldüren hata!
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kapağını açtığı sobanın parlaması nedeniyle ağır yaralanan 11 yaşındaki Ceylin Öztürk, tedavi gördüğü hastanede iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Muğla'da yürek yakan olay, Seydikemer ilçesi Yayla Ceylan Mahallesi’nde önceki gün yaşandı. Ceylin Öztürk (11), evinde kapağını açtığı sobanın parlaması sonucu yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
AA'daki habere göre yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine hastaneye kaldırılan Öztürk, sevk edildiği Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
HAYATA 2 GÜN TUTUNABİLDİ
Ağır yanıkları bulunan çocuk, iki gün süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.