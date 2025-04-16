Kayıp kurye 3 gündür aranıyordu... Ormanda trajik son!
Muğla'da, 3 gündür kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu motosikletli kurye 25 yaşındaki Mustafa Berkay Çırak, Ula ilçesindeki ormanda başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Denizli'de, motosikletli kurye olarak çalışan Mustafa Berkay Çırak (25), yaklaşık 1 ay önce Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşti. Burada iş yeri açan Çırak, 13 Nisan'da Denizli'de yaşayan ailesini arayıp, yanlarına gelmek için motosikletiyle yola çıktığını söyledi.
AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU
DHA'daki habere göre daha sonra kendisinden haber alınamayan Çırak'ın ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Teknik ve saha çalışmaları sonucunda Çırak'ın en son Yuvarlakçay mevkiinde görüldüğü tespit edildi. Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameraları incelemeye alındı.
BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Mustafa Berkay Çırak, Ula'nın Elmalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, başından tabancayla vurulmuş halde, hareketsiz yatarken bulundu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Sağlık ekipleri, Çırak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çırak'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
İntihar ihtimali değerlendirilen olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.