Bodrum'da tersanedeki ahşap tekne alev alev yandı

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, tersanede bakımı yapılan 33 metrelik ahşap tekne çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kumbahçe Mahallesi´nde faaliyet gösteren bir tersaneye bakım için çekilen 'Süreyya' isimli 33 metre uzunluğundaki ahşap teknede saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürüldü. Tekne, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-11-11 15:00:51



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