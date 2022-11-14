Fethiyespor'da Toros gitti

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FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Uşakspor'a 2-0 mağlup olarak üst üste 2'nci mağlubiyetini alan, galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen Fethiyespor'da teknik direktör Mesut Toros'un istifa ettiği öğrenildi.

Sezon başından bu yana görev alan Toros, takımına 14 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldırarak 15 puan topladı. Tecrübeli teknik adamın ismi geçtiğimiz günlerde Nazilli Belediyespor'la anılıyordu.DHA-Spor Türkiye-Muğla

2022-11-14 13:24:30



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