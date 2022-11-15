Eşini öldürüp cesedini ormana attıktan sonra kayıp başvurusunda bulunmuş (2)

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TUTUKLANDI

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, geçen 23 Ekim'de ormanda bıçaklanarak öldürülmüş halde cesedi bulunan Sevim Çet'in katil zanlısı olarak gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eşi Özgür Çet (43) çıkarıldığı mahkece tutuklandı.(DHA)Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) -DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla CAVİT AKGÜN

2022-11-15 22:41:55



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