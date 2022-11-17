

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde mezarlıkta toprağa gömülü uzun namlulu silah ele geçirildi. Silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen O.B.P., gözaltına alındı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, O.B.P.'nin (44) silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. O.B.P., bir süre teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından harekete geçen ekipler, O.B.P.'nin bir poşet içerisinde mezarlığa gömdüğü uzun namlulu silahı ele geçirdi. O.B.P. ise 'silah ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-11-17 13:06:44



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