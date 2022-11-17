Bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da bisikletlinin kamyona tutunup ilerlediği anlar, cep telefonuyla kayda alındı.

AydınMuğla kara yolunda, Menteşe ilçesine doğru giden bisikletli bir eliyle önündeki kamyonunun kasasına tutundu, diğer eliyle de bisikleti kontrol edip ilerledi. Bisikletlinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-11-17 16:04:43



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