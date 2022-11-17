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Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

DHA

Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı


Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, jandarmanın eve düzenlediği operasyonda 7 av tüfeği ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bencik Mahallesi'nde oturan E.S.'nin evinde çok sayıda silah bulundurup, ticaretini yaptığı istihbaratına ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 7 av tüfeği, 2 yedek namlu, 36 mermi, 1 kurusıkı tabanca, tabancaya ait 20 mermi ve 4 kilo 964 gram barut ele geçirildi. E.S., gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Yatağan Cavit AKGÜN
2022-11-17 16:31:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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