Bodrum'da eğitime 'sağanak' engeli (3)



BELEDİYE BAŞKANI YAĞMURUN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Bodrum'da kuvvetli sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini azalttı. Yağışın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras açıklama yaptı. Aras açıklamasında, "Bölge müdürlüğünün uyarılarına riayet ettik ve dünden beri tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz sıkıntılı bölgelere konuşlandırmıştık. Dere yataklarının, menfezlerin ve ızgaraların temizliğine odaklandık yağmur gelene kadar bu bölgelerde çalıştık. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye büyük önlemlerimizi almıştık. Yağış nedeniyle 2 evi su bastı. Çokça su baskını şeklinde değil ama o bölgelere de su girdi çünkü kod altında kalan yerlerdi. Bitez'de evin bahçesine su girdi eve su girmeden doğrudan müdahale ettik. Vatandaşlarımızın doğrudan yardımına koşuyoruz. Su basan evlerin temizliğini yapıyoruz. Mobilya ya da beyaz eşyaları tahrip olmuşsa kendilerine yenilerini teslim ediyoruz. Metrekareye toplamda 21 kilogram yağış düşmüş. Yağmur gece boyu sürecek ve yarın öğle saatlerine kadar devam edecek. Ekiplerimiz teyakkuzda olacak" dedi. (DHA)Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),(DHA)-DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-11-23 19:41:47



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