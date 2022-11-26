Elmastan daha değerli painite taşı ve tarihi eserler ile yakalandılar

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde, Helenistik dönem ve Roma dönemine ait tarihi eserler ile piyasa değerinin 200 milyon lira ve elmastan daha değerli olduğu belirtilen painite taşıyla yakalanan çift, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas'ın Köşk Mahallesi'nde yaşayan M.G. ile eşi T.G.'nin evlerinde tarihi eser bulundurduklarına yönelik istihbarata ulaştı. Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda; gramı 9 bin dolar olan ve elmastan daha değerli, piyasa değerinin de 200 milyon lira olduğu belirtilen 1185 gramlık painite taşı, Helenistik dönem ve Roma dönemine ait 5 yüzük, 26 sikke, 1 vazo, 6 ok ucu, 4 obje, 1 hassas terazi, 1 mercek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 antika tüfek ve 4 dedektör 8 ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G. ile T.G.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜN
2022-11-26 15:30:48
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