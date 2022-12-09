Gümrük Müdürlüğü'nde rüşvet operasyonunda 9 gözaltı (2)



RÜŞVET OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Gümrük Müdürlüğü'ne düzenlenen ve 5'i memur, 9 kişinin gözaltına alındığı rüşvet operasyonun detayları ortaya çıktı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, gümrük muhafaza memurlarının gümrük işlemlerini yapması için tekneleri fiziken görmesi gerekirken, yalnızca evrak üzerinden işlem yaparak menfaat temin ettikleri, memurlar Y.Ç., M.G.B., C.G.'nin yatlara yakıt getiren tankerlerin yakıt dolum işlemleri esnasında bidonlarla kendi araçlarına da yakıt doldurduklarını belirledi. Plaka yakıt sisteminden yapılan kontrollerde gümrük memurlarının araçlarına son 6 ay içerisinde 3-4 defa yakıt aldıkları ve aldıkları yakıt ile yaptıkları mesafe arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi. Polis ekipleri operasyon kapsamında bölgeye yerleştirilen güvenlik kameralarıyla şüphelilerin yakıt tankerlerinden araçlarına yakıt doldurduklarını, acente yetkilisi olan A.S.K.'nın ise rutin gemi yanaşma işlemlerine karşılık olarak bir karton sigara aldığını belirledi. Memurlardan A.D., ve İ.K.'nın çalışma odalarına yerleştirilen gizli kamerayla izlemeye alındığı ifade edildi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 33 şişe gümrük kaçağı içki, 105 paket gümrük kaçağı sigara, 5 gümrük kaçağı elektronik sigara, suçtan elde edildiği değerlendirilen 830 Euro, 400 dolar, 6 bin 500 lira ile 9 cep telefonu ele geçirildi. (DHA)Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-12-09 18:17:12



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